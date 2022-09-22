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Spor Mesut Özil için şok sözler!
Spor

Mesut Özil için şok sözler!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, burada formaya hasret kalmıştı. Türk asıllı Alman oyuncu için flaş bir iddia ortaya atılmış ve Endonezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in ilgilendiği belirtilmişti. Kulübün sahibi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve deneyimli yıldız için flaş ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:32:00 - 2022-09-22 12:37:31
Mesut Özil için şok sözler!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, burada formaya hasret kalmıştı. Türk asıllı Alman oyuncu için flaş bir iddia ortaya atılmış ve Endonezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in ilgilendiği belirtilmişti. Kulübün sahibi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve deneyimli yıldız için flaş ifadeler kullandı. 

Uzun süredir sakatlıklar, hastalıklar ve fiziki yetersizlikler yüzünden forma yüzü göremeyen Mesut'un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilmişti.

OLAY MESUT SÖZLERİ

Mesut, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United'ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı. Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KOŞMAYAN OYUNCUYA PARA HARCAMAM'

Milliyet'e göre; Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.'

 

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