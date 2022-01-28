Mesut Özil futboldan men edilebilir!

Sakatlığı sebebi ile Fenerbahçe'nin Antalya kampında yer almayan yıldız futbolcu için, "Mesut Özil'e anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır'' ifadeleri kullanılmıştı. Operasyondan steroid içerdiği için FIFA, UEFA ve TFF'den izin alınması gerekiyordu. İzin alınmadığı için olay bir iddia gündeme atıldı.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır” demişti. Fakat bu olayın iç yüzünün daha farklı olduğu iddia edildi.

Mesut Özil'e yapılan bu işlem steroid içerdiği için FIFA, UEFA ve TFF'den izinler alınması gerekli. Fenerbahçe'nin bu tür bir izni almaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Bu tarz ve benzeri ilaçların futbolcular üzerinde kullanılması büyük sonuçlar doğurabiliyor. Hatta futboldan men bile edilebiliyorlar.

Ayhan Akman'da 1996'da Gaziantepspor'da oynarken bu tarz bir olaya karışmış ve 6 ay men cezası almıştı. Hasan Şaş ise 2012 yılında Galatasaray'da forma giydiği dönemde futboldan yine aynı tür olaydan 6 aylığına men edilmişti. TFF'den o dönem yapılan açıklamada, "‘17 Şubat'ta oynanan Sakaryaspor- Galatasaray Türkiye Kupası maçında doping içeren madde kullandığı tespit edilen Hasan Şaş'a 6 ay müsabakalardan men cezası verilmiştir’’ denilmişti.

YAKIN ZAMANDA AJAX KALECİSİ ONANA MEN EDİLDİ

Bundan yakın zaman önce de Ajax'ın başarılı kalecisi Onana'nın steroid tarzı ilaçlar kullandığı gerekçesiyle FIFA yıldız futbolcuyu 12 aylığına men etmişti. Ajax kulübü, Andre Onan'nın idrar testlerinde yasaklı maddeye rastlandığını duyurmuştu. Kulüp, Kamerunlu kalecinin hastalığı sırasında eşinin ilacını kullandığını ve bunun yasaklı maddeler arasında olduğunu bilmediğini açıklamıştı.