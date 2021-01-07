Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu?

Fenerbahçeli taraftarların uzun zamandır hayalini kurduğu Mesut Özil transferinde sona yaklaşıldı. Arsenalli futbolcu ile sarı-lacivertliler el sıkıştı. Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşma imzalayan Mesut Özil'in ne kadar maaş alacağı merak ediliyor.

Mesut Özil Fenerbahçe ne kadara transfer oldu?

Arsenal'den yıllık 10 milyon Euro alan Mesut Özil’e Fenerbahçe senelik 5 milyon Euro verecek. Mesut'un bu sezonki maaşı ise Arsenal tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe'nin transfer için Arsenal'e bonservis bedeli ödemeyeceği, sarı-lacivertlilerin yetenekli futbolcuya 2,5 milyon Euro imza parası vereceği gelen haberler arasında.