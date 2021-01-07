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Spor Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu?
Spor

Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu?

Fenerbahçe Mesut Özil son durum | Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil transferi için gün saymaya başladı. Sarı lacivertli kulüp ile Mesut Özil'in el sıkıştığı taraftar arasında sözleşme konusunda hiçbir sorunun olmadığı biliniyor. Peki, Fenerbahçe Mesut Özil'e ne kadar ödeyecek? | Mesut Özil'in bonservisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:37:00 - 2021-01-07 11:41:52
Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu?

Fenerbahçeli taraftarların uzun zamandır hayalini kurduğu Mesut Özil transferinde sona yaklaşıldı. Arsenalli futbolcu ile sarı-lacivertliler el sıkıştı. Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşma imzalayan Mesut Özil'in ne kadar maaş alacağı merak ediliyor.

Mesut Özil Fenerbahçe ne kadara transfer oldu?

Arsenal'den yıllık 10 milyon Euro alan Mesut Özil’e Fenerbahçe senelik 5 milyon Euro verecek. Mesut'un bu sezonki maaşı ise Arsenal tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe'nin transfer için Arsenal'e bonservis bedeli ödemeyeceği, sarı-lacivertlilerin yetenekli futbolcuya 2,5 milyon Euro imza parası vereceği gelen haberler arasında.

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