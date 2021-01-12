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Spor Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı yıktı geçirdi. "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını veren Özil'e Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk'tan yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 01:54:00 -
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe ile bir süredir adı anılan yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından özel hayatı ile ilgili takipçilerinin sorularını yanıtladı. Özil, en sevdiği dizilerin hangisi olduğunu soran takipçisine "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminden bir türlü düşmeyen ve kısa bir süre önce transferinin gerçekleştiği iddiaları ortaya atılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"İstanbul'da en sevdiğim semt Kadıköy"

Yıldız oyuncu Twitter'da sorulan soruya "Kadıköy" cevabını verdi. Yıldız oyuncu her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaşırken, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Her yaptığı paylaşım Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından detaylı şekilde kontrol edilen hatta tweet'leri için bildirimlerin açıldığı Mesut Özil, bu cevabıyla Sarı Lacivertli takım taraftarlarını da bir kez daha heyecanlandırdı.

"Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür"

Fenerbahçe ile ilgili soruya da cevap veren Özil, "Senin Fenerbahçeli olmanın sebebi neydi?" sorusuna da, "Almanya'da doğup büyüyen her Türk-Alman'ın tuttuğu bir Türk takımı da vardır. Benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. İspanya'daki Real Madrid gibi..." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in en sevdiği diziler

Tecrübeli futbolcu, özel hayatı ile ilgili gelen soruyu da geri çevirmedi. Bir takipçisi tarafından 'en sevdiğin diziler hangisi' şeklinde yöneltilen soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman."

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk yorum yaptı

Mesut Özil'in sosyal medyayı yıkan bu paylaşımına Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk yorum yaptı. Twitter hesabından Mesut Özil'in paylaşımını retweet yapan Emre Konuk, "Eyvallah kardeş..." ifadelerini kullandı.

 

 

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