Mesut Özil, Başakşehir maçında yonacak mı? Mesut Özil sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'in 24. haftasında dikkatleri çeken ve herkesin takip ettiği bir maç ekranlara gelecek. Fenerbahçe -Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü, saat 19:00'da oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Herkesin takip etmek istediği bu mücadele, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mesut Özil Antalya kampına katılacak mı?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Mesut Özil'in sakatlığından dolayı Antalya kampına katılamayacağı ve tedavisine İstanbul'da devam edileceği duyuruldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe kamp kadrosu!

Fenerbahçe Antalya kamp kadrosu açıklandı. İşte FB kamp kadrosu oyuncuları: