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Spor Mesut Özil Almanya'nın gündemine oturdu
Spor

Mesut Özil Almanya'nın gündemine oturdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Almanya'da gündem oldu. Sarı lacivertlilerin son iki maçını kaybetmesi sonrası Alman basını, Özil için 'İyi başlayamadı' yorumlarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:45:00 - 2021-02-11 09:46:57
Mesut Özil Almanya'nın gündemine oturdu

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi sürecinde Avrupa’da esen pozitif hava, günlerin geçmesiyle yerini negatife bıraktı.

Özil’in yeni takımı ile önce Galatasaray yenilgisi yaşaması şimdi de Başakşehir’e yenilip kupadan elenmesi Almanya başta olmak üzere Avrupa’da bir çok yerde haber oldu.

Mesut’un yeni takımında iyi bir başlangıç yapamadığı yazıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi ‘Joker Mesut Özil’ ifadesini kullandı, ‘Yeni kulübüyle kupada hayal kırıklığı yaşadı’ diye yazdı.

Bild gazetesi Gulbrandsen’i kastederek, ‘Haaland’ın arkadaşı Özil’i kupanın dışına itti’ başlığını attı.

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