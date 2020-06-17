  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Mesut Mevlevi cinayetiyle ilişkilendirmişti… Bayraktar ailesine attığı çirkin iftira için yargılanacak

Halk TV’de katıldığı programlarda İran asıllı Mesut Mevlevi’nin ölümü ile Selçuk Bayraktar’ın yetkilisi olduğu Baykar Makine arasında ilişki kurmaya yeltenen Mustafa Hoş hakkında dava açıldı. Hoş, ‘İftira’ suçundan yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:14:00 -
Mesut Mevlevi cinayetiyle ilişkilendirmişti… Bayraktar ailesine attığı çirkin iftira için yargılanacak

Halk TV'de katıldığı programlarda Baykar Makine yetkilileri Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Halk TV'de program yapan Mustafa Hoş hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halk TV programı olan gazeteci Mustafa Hoş hakkında verilen şikâyet dilekçesine yer verildi. Dilekçede, Hoş'un 13 – 16 Şubat tarihlerinde Halk TV'de yayınlanan programlarda, Selçuk Bayraktar ve Özdemir Bayraktar'ın yetkilisi olduğu Baykar Makine şirketi ile İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Mesut Mevlevi isimli kişi arasında irtibat kurmaya çalıştığı yer aldı.

İddianamede, şikâyet dilekçesi ardından soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında şikayete konu haber programlarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı dijital materyalin bilirkişi marifetiyle incelendiği belirtildi.

Savcılıkça, müşteki Özdemir ve Selçuk Bayraktar'ın yetkilisi olduğu şirket ile cinayet sonucu öldürülmüş Mesut Mevlevi isimli şahıs arasında hiçbir bir irtibat olmamasına rağmen Hoş'un farklı tarihlerde yayınlanan televizyon programlarında, Bayraktar Holding ile cinayet sonucu öldürülen Mevlevi isimli kişi arasında gizli bir ilişki olduğunu söylediği belirtildi.

"İftira suçunu işledi"

Hoş'un Selçuk Bayraktar'ın Mevlevi gibi çok önemli bir adamını kaybettiğini, öldürülmesinden sonra da bu karanlık ilişkilerin devam ettiğini beyan ederek müştekilere karşı iftira suçunu işlediği kaydedildi.

Şüpheli Mustafa Hoş hakkında 'İftira' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatanini seven

Bunlar gerçekten hain asla bu devletin basina gelemeyeceksiniz hainler sen Selçuk Bayraktarin attigi tirnak olamazsin Sen Trabzondan kaç tane vatana ihanet eden adam gördün onlar adamin dibi Nokta.
  • Yanıtla

Malatyalı

Ulan........o.aile.bilerek.bir.karincayi..haksiz.olarak.incitmez.allahta.korkar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı