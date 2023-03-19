Mesut Hakkı Caşın: Türkler geliyor! Bunu artık kimse durduramaz

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mesut Hakkı Caşın, geçtiğimiz günlerde piste çıkarak ilk taksi testini başarıyla gerçekleştiren Milli Muharip Uçak (MMU) hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD kongresinde "Türkiye'ye F-16 satmayın" dediğini hatırlatan Caşın, Türkiye'nin Yunanistan ile savaşmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Caşın, "Biz F-16'ları Yunanlarla beraber aldık. Aynı ittifakın paydaşlarıyız, müttefikiz" dedi.

Türkiye ve Mısır arasında başlayan yakınlaşmaya da değinen Caşın, "Bazen musibetler bize dostluk getiriyor. Bizi Akdeniz'de Mısır'la savaştırmak isteyenler kazdıkları kuyunun içine düştüler. Çünkü Türkiye ve Mısır kardeş. Tarihten gelen bir kardeşlik var" şeklinde konuştu.

"Türkler geliyor! Bunu artık kimse durduramaz"

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) hangardan çıkıp ilk taksi denemesini yapmasının "Türkiye için bir devrim" olduğunu söyleyen Caşın, Türkiye'nin yürüttüğü savunma projelerinin NATO'nun gücüne güç kattığını belirterek "Türkler geliyor bunu artık kimse durduramaz. Türk milletine müjdeler olsun ki yerli, milli ve bağımsız bir savunma sanayini Türkiye göklere, denizlere taşımıştır" ifadelerini kullandı.

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Caşın sözlerinin devamında MMU'nun teknik özelliklerinden ve müthiş kabiliyetlerinden bahsetti.