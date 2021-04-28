"Mesut devreye girdi" denmişti... Fenerbahçe'yi umutlandıran haber

Fenerbahçe'ye Fransız golcü Olivier Giroud transferiyle ilgili müjdeli haber geldi.

Goal.com'un İngiltere yayınında yer alan habere göre Chelsea, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla sezon sonunda yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Giroud ile birçok kulübün ilgilendiği ancak gelecekte nereye gideceğinin belirsiz olduğu belirtildi. İtalyan devi Juventus'un da Fransız golcüyü isteyen kulüplerden biri olduğu vurgulandı.

Olivier Giroud'un geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile de anılmış hatta Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı için devreye girdiği ve Fransız forveti, sarı lacivertlilere gelmek için ikna etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Arsenal'den 2018 yılında Chelsea'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mavilerle Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere çıktığı toplam 27 karşılaşmada 11 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.