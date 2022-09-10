Mesut Can Eray kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Can Eray ne yaptı? Sınır dışı edildi mi?

Avrupa'da çektiği sokak videoları ile ünlenen Mesut Can Eray'ın özel hayatı merak konusu oldu. Fenomen isim son çektiği videosu ile tepkileri üzerine topladı. Peki, Mesut Can Eray kimdir, kaç yaşında? Mesut Can Eray ne yaptı?

MESUT CAN ERAY KİMDİR?

Mesut Can Eray 17 Mayıs 1999 (23 yaşında) tarihinde Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsunlu olan fenomen Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsel konularla alakalı sorularıyla biliniyor. Sokak röportajlarındaki konuşmalarıyla tepki çeken Mesut Can Eray, Mesut TV adıyla YouTube'da 2 milyon aboneye sahip. Burcu ikizler, boyu ise bilinmiyor.

MESUT CAN ERAY NE YAPTI?

Viyana sokaklarında genç kadına 'Ya aile var burada utanmıyor musun?' gibi sorular soran Mesut Can Eray'ın bu videosu birçok kullanıcıya ulaştı ve kısa süre içinde Viyana polisini de haberi oldu. Viyana polisi resmi Twitter hesabından kişiyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi' ifadelerine yer verildi.

Mesut Can Eray sınır dışı edildi mi?

Avusturya'da sokak röportajında bir kadını taciz eden YouTuber Mesut Can Eray sınır dışı edildiğini açıkladı.

Mesut Can Eray, YouTube kanalında yayınladığı video ile sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı. Eray şunları söyledi:

Mesut Can Eray, Avusturya'nın kendisini sınır dışı ettiğini söyledi. YouTube hesabından açıklama yapan Eray, 'Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Ailem orada kaldı. Ben artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi "dedi.