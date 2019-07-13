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Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi" mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimieski Başkanı Mesut Barzani, Kerkük meselesinin, tarihi, siyasi ve eski bir konu olup çok yönlü ve büyük bir sorun olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi" mesajı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Kerkük meselesinin, tarihi, siyasi ve eski bir konu olup çok yönlü ve büyük bir sorun olduğunu savundu. 

Barzani, genel başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), 2 yıldır vekaleten görevde bulunan Kerkük Valisi Rakan Said el Cuburi'nin yerine bir Kürt adayın atanması için uzlaşıya varmasının ardından yazılı açıklama yayınladı. 

'Kerkük büyük bir sorundur

Açıklamada Barzani "Kerkük meselesi sadece iki parti ya da bazı taraflar arasındaki siyasi çekişme değildir. Aslında Kerkük, tarihi, siyasi ve eski bir konu olup çok yönlü ve büyük bir sorundur." ifadesini kullandı. 

Kentte olağanüstü bir durumun olduğunu ileri süren Barzani, Kürt taraflarının Kerkük'ün idari ve güvenlik durumunun normalleşmesi, halka hizmetlerin sunulması, aynı zamanda biriken sorunların çözülmesi için uzlaşıya varmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi. 

Kerkük Valiliği dahil olmak üzere kent ile ilgili sorunların ilk önce IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında anlaşmaya bağlanıp çözülmesi gerektiğini belirten Barzani, "Çıkacak her sonuç, Kerkük'teki tüm unsurların rızasına sunulmalıdır." dedi. 

KDP ve KYB, çarşamba günü Ekim 2017'den beri Arap asıllı Cuburi'nin yerine mühendis ve şair kimliğiyle tanınan Kürt Tayip Cabbar'ı ortak aday gösterdiklerini duyurmuştu. Her iki partinin ortak aday açıklamasının ardından Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, geçmişte olduğu gibi Kürt siyasi partileri tek taraflı hareket etmekle suçlamış, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmişti. 

Kürtler, Mesut Barzani'nin mimarlığında 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen gayrimeşru referandum sonrası 2003'ten beri ellerinde olan Kerkük Valiliğini Irak merkezi hükümetinin aldığı bir kararla kaybetmişti. 

Bağdat yönetimi, KYB'li dönemin Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden almış hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı. Aynı zamanda Irak merkezi hükümeti referandum sonrası Peşmerge güçlerinin elinde olan Kerkük'e bir operasyon başlatmış, tüm kenti kontrol altına almıştı. 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
  1. Kürdistan Demokrat Partisi
  2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  3. Kerkük

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