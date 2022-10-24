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Spor Mesut Bakkal gönderildi
Spor

Mesut Bakkal gönderildi

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 15:00:00 -
Mesut Bakkal gönderildi

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Denizlispor, geride kalan 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 6 gol atan Ege ekibi kalesinde ise 16 gol gördü. 2 puanla son sırada yer alan Denizlispor, 11. haftada Göztepe ile karşılaşacak.

 

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