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Spor Messi'nin kullandığı peçete satışta! Dudak uçuklatan rakam
Spor

Messi'nin kullandığı peçete satışta! Dudak uçuklatan rakam

Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda ettiği gün gözyaşlarını sildiği peçete 1 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:49:00 -

Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda ettiği gün kullandığı peçete 1 milyon dolardan satışa sunuldu.

Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı ve Fransız kulübü Paris Saint Germain’e transfer oldu.

Arjantinli oyuncu, 8 Ağustos Pazar günü Katalan devinde veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Yıldız oyuncu gözyaşlarını bir peçeteyle silmişti.

Peçetesi satışa çıkarıldı

Messi'nin veda konuşmasında kullandığı peçete çevrimiçi satış sitesinde 1 milyon dolardan satışa sunuldu.

Forması 7 saniyede 150 bin sipariş aldı

PSG, yıllık 35 milyon euroluk bir maaş kazanacağı açıklanan Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

AS'ın verdiği habere göre futbolseverler, Messi'nin 30 numaralı formasına büyük bir ilgi gösterdi.

Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden yedi saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi. PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.

 

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Yorumlar

Fatih

Yahu bu dünyada aptal ve ahmak olduğu sürece daha çok milyonlar kazanırlar vallahi akılsız ahmaklar dolu.
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Al Mîr

...Benim o peçeteye vereceğim tek şey çocuğumun bir defalık sümüğüdür...
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