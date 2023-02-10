  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi'den Türkiye kararı! 'Bu kadar mı Leo?' dedirtti
Spor

Messi'den Türkiye kararı! 'Bu kadar mı Leo?' dedirtti

Merih Demiral, PSG kulübünde kariyerini sürdüren Lionel Messi'nin imzalı formasıyla Türkiye için yardım kampanyasına destek olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:19:00 -
Messi'den Türkiye kararı! 'Bu kadar mı Leo?' dedirtti

Merih Demiral, başlattığı kampanyayla birlikte 5 milyon lira değerinde yardım topladı.

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden Ronaldo, Dybala ve Bonucci'in formalarının satışıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptı.

Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin de imzalı formasıyla kampanyaya destek olacağını açıkladı.

Merih Demiral, Arjantinli yıldızın kampanyaya katıldığı şu sözlerle duyurdu:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!"

Açık artırmayla satılacak olan formanın müzayedesinden elde edilecek olan gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacak.

Messi'nin yardımını yeterli bulmayan Türk futbolseverler 'Bu kadar mı Leo?' yorumları yaptı.

Doğu Perinçek'in kuzeni Doğan Perinçek'ten şok eden uyarı: Zamanı geldi! Orada deprem olacak
Doğu Perinçek'in kuzeni Doğan Perinçek'ten şok eden uyarı: Zamanı geldi! Orada deprem olacak

Gündem

Doğu Perinçek'in kuzeni Doğan Perinçek'ten şok eden uyarı: Zamanı geldi! Orada deprem olacak

Deprem sonrası Mete Yarar'dan kritik uyarı: Bu yapılmalı, yoksa iş işten geçecek
Deprem sonrası Mete Yarar'dan kritik uyarı: Bu yapılmalı, yoksa iş işten geçecek

Gündem

Deprem sonrası Mete Yarar'dan kritik uyarı: Bu yapılmalı, yoksa iş işten geçecek

Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız
Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız

Spor

Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23