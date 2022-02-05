Messi'den 'Barcelona' itirafı!

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de umduğunu bulamadı. Arjantinli yıldız, Fransız ekibine uyum sağlayamazken Barcelona'dan arkadaşlarına dert yandı.

El Confidencial'ın haberine göre Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona'dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi. Arjantinli yıldız, eski arkadaşlarına PSG'ye adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.