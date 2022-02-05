  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi'den 'Barcelona' itirafı!
Spor

Messi'den 'Barcelona' itirafı!

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, çok büyük pişmanlık yaşıyor. Arjantinli yıldız, milli maçlar için lige verilen arada Barcelona'ya döndü. Burada eski takım arkadaşları ve Xavi'yle yemekte buluşan Messi, PSG'ye uyum sağlayamadığını söylerken mutsuz olduğunu belirtti. 32 yaşındaki futbolcunun bu sözleri sonrası takım arkadaşlarının oldukça üzüldüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 02:25:00 -
Messi'den 'Barcelona' itirafı!

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de umduğunu bulamadı. Arjantinli yıldız, Fransız ekibine uyum sağlayamazken Barcelona'dan arkadaşlarına dert yandı.

El Confidencial'ın haberine göre Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona'dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi. Arjantinli yıldız, eski arkadaşlarına PSG'ye adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay