Messi yine bildiğiniz gibi

Barcelonalı Messi attığı muhteşem frikik golüyle maça damga vurdu... Copa America'da Arjantin Milli Takımı, Şili Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında Arjantin, Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Messi'nin attığı frikik golü dünya gündemine oturdu.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan golün videosun binlerce yorum geldi. EURO 2020 takip edilse de Messi’nin bu golü çok konuşuluyor. Yapılan yorumlarda daha önce de bir sürü frikik golü atan Messi için, ‘Messi yine bildiğimiz gibi’ ifadeleri dikkat çekti.