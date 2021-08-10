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Spor Messi hangi takımla anlaştı? Messi yıllık ne kadar kazanacak?
Spor

Messi hangi takımla anlaştı? Messi yıllık ne kadar kazanacak?

21 yıllık Barcelona kariyerini gözyaşları içinde noktalayan Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. Peki, Messi hangi takımla anlaştı. Messi ne kadar maaş alacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:27:00 -
Messi hangi takımla anlaştı? Messi yıllık ne kadar kazanacak?

Altyapısında yetiştiği Barcelona’dan gözyaşları içinde ayrılan Arjantinli Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu?

Messi hangi takımla anlaştı? Messi yıllık ne kadar kazanacak?

Fransız basınında yer alan haberde Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Messi'nin PSG'den yıllık 35 milyon EURO kazanacağı da haberlerde yer aldı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

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