Messi hangi takımla anlaştı? Messi transfer son dakika
Barcelona alt yapısında yetişen ve Katalan ekibiyle pek çok başarı yaşayan Lionel Messi'nin kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Arjantinli futbolcunun pek çok takımla ismi anılmaya devam etse de Messi'nin verdiği kararın netleştiği ileri sürüldü. Peki, Messi hangi kulüple anlaştı?
Barcelona tarihinin önemli isimlerinden olan Lionel Messi’nin kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Futbolseverler, Messi’nin hangi kulüple anlaşacağını merak ediyor. Peki, Messi hangi kulüple anlaştı?
Messi hangi takımla anlaştı? Messi transfer son dakika
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi'nin geleceği merak konusu. İsanyol basını Messi'nin Barcelona ile 5 yıllık anlaşma sağladığını ileri sürdü. Messi'nin ağustos ayında kontrol imzalayacağı ileri sürüldü.
Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.