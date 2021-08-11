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Spor Messi gelince PSG'nin yıldızı isyan bayrağını çekti
Spor

Messi gelince PSG'nin yıldızı isyan bayrağını çekti

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi transfer eden PSG'de bu kez Mbappe krizi başladı. İddialara göre Mbappe, ayrılmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:27:00 -
Messi gelince PSG'nin yıldızı isyan bayrağını çekti

Barcelona’dan Lionel Messi’yi transfer eden PSG’de, Kylian Mbappe’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Real Madrid’in radarında olan Fransız futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. PSG cephesinin ise Mbappe'yi bırakmak istemediği uzun süredir yazılıyordu.

Messi’nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımdaki geleceğine ilişkin, "Mbappe? O PSG’nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini söyledi." demişti.

Fransız basınının iddiasına göre ise Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor.

Futbolseverler Messi – Neymar – Mbappe üçlüsünü izleme rüyaları kurarken, bu beklenti askıda kalabilir. Çıkan haberlere göre Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Çıkan haberlerde, Messi ile beraber oynamak istemeyen genç yıldızın bu konudaki kararını yönetime ilettiği ifade edildi.

22 yaşındaki Kylian Mbappe geçtiğimiz sezon attığı 27 golle Ligue 1’in gol kralı olmuştu. Fransız futbolcuyu Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Mbappe'nin sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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