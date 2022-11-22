Messi en büyük hayalini açıkladı
Arjantin Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Lionel Messi, en büyük hayalini açıkladı.
2022 Dünya Kupası'nda forma giyen isimlerden olan Arjantinli yıldız Lionel Messi en büyük hayalini açıkladı.
Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.