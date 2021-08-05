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Spor

Messi Barcelona'dan ayrıldı

Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:00:00 -
Messi Barcelona'dan ayrıldı

Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Katalan ekibinin açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.

Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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