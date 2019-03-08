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Mesrob Mutafyan ne zaman ve nereye gömülecek?

Mesrob Mutafyan son dakika öldü. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan ya da Mutafyan, 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalandıktan sonra fiilen tüm görevlerinden çekildi. Mutafyan 8 Mart 2019 günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mesrob Mutafyan, 14 Ekim 1998 tarihinde, Türkiye Ermenileri Delegeler Meclisi tarafından 84. Türkiye Ermenileri Patriği seçilmişti. Peki Mesrob Mutafyan nereye gömülecek?

08 Mart 2019 Cuma 15:03
Mesrob Mutafyan ne zaman ve nereye gömülecek?

Mesrob Mutafyan son dakika öldü. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan ya da Mutafyan, 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalandıktan sonra fiilen tüm görevlerinden çekildi. Mutafyan 8 Mart 2019 günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mesrob Mutafyan, 14 Ekim 1998 tarihinde, Türkiye Ermenileri Delegeler Meclisi tarafından 84. Türkiye Ermenileri Patriği seçilmişti. Peki Mesrop Mutafyan nereye gömülecek? 

Mesrop Mutafyan Kimdir? II. Mesrob bilinen adıyla bilinen Mesrop Mutafyan, 16 Haziran 1956'da İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesinde ve Almanya'da okudu. 1974-79 döneminde ABD'de Memphis Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

Mesrop Mutafyan nereye gömülecek?

1979'da ruhban mesleğine intisap ederek "Mesrob" ismini aldı. Kınalıada Ermeni cemaati rahipliğine atandı. 1979-81 yıllarında teoloji eğitimini Kudüs'te tamamladı. 1986'da piskoposluk rütbesine yükseltildi. 1998'de İstanbul Ermenileri Patriği II.Karekin Kazancıyan'ın vefatı üzerine dinî ve dünyevı meclis tarafından patrik vekili seçildi. Mesrob Mutafyan 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalandıktan sonra fiilen tüm görevlerinden çekildi. Mutafyan 8 Mart 2019 günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mari Halam ile Krikor Amcam vefat ettiler. Oğulları Aris ise halen bekar. Büyükannelerim de, büyükbabalarım da Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndalar. Mesrop Mutafyan'nında buraya yani Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:03
  1. İstanbul
  2. Mesrob Mutafyan ne zaman ve nereye gömülecek?
  3. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan

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