Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mesrob Mutafyan 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı.Peki Mesrob Mutafyan kimdir nereli ve kaç yaşında?

II. Mesrob bilinen adıyla Mesrop Mutafyan (d. 16 Haziran 1956, İstanbul), Ermeni din adamı. 84. İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı. Minas Mutafyan adıyla 16 Haziran 1956'da İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesinde ve Almanya'da okudu. 1974-79 döneminde ABD'de Memphis Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. 1979'da ruhban mesleğine intisap ederek "Mesrob" ismini aldı. Kınalıada Ermeni cemaati rahipliğine atandı. 1979-81 yıllarında teoloji eğitimini Kudüs'te tamamladı. 1986'da piskoposluk rütbesine yükseltildi. 1998'de İstanbul Ermenileri Patriği II.Karekin Kazancıyan'ın vefatı üzerine dinî ve dünyevı meclis tarafından patrik vekili seçildi.

Patriklik görevi esnasında kültürü, Türkçe ve İngilizceye hâkimiyeti ve Türk kamuoyu ve bazı resmî makamlarıyla kurduğu olumlu ve yapıcı diyalog sayesinde gerek Ermeni cemaati içinde gerek cemaat dışında saygı topladı. Mesrob Mutafyan 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalandı ve hâlen patrik ve başpiskopos olsa da, fiilen tüm görevlerinden çekildi. Yerine Aram Ateşyan bakıyor olmasına rağmen cemaat tekrar tekrar yeni bir liderin seçilmesini talep etmiştir.

Mesrob Mutafyan nereli

Mutafyan 2005 yılında Yenişafak Gazetsi'ne verdiği demeçte, ailesinin memleketiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: Büyükbabam Minas Mutafyan'ın büyükleri Adapazarlı'ymışlar. Askerlik görevini yaptıktan sonra büyükbabam Minas İzmit'e yerleşmiş, ekmek fabrikasında çalışmış, pişmaniye ustası olmuş. Daha sonra İstanbul-Yeşilköy'e göç etmek zorunda kalmış. Yeşilköy köyken, köyün ekmek fırınının sahibi olduğu söyleniyor. Yeşilköy'de fırıncılık yaparak geçinen büyükbabam Minas, aslen Yozgatlı olup Samatya'da yaşayan babaannem Aznif ile Samatya Surp Kevork Kilisesi'nde evlenmiş. Bu evlilikten iki çocukları olmuş - babam Onnik ve halam Mari. Onnik, annem Mari ile evlenmiş. Halam Mari ise İstanbul doğumlu Krikor Değirmencioğlu ile evlenmiş. Mari Halam ile Krikor Amcam vefat ettiler. Oğulları Aris ise halen bekar. Büyükannelerim de, büyükbabalarım da Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndalar.