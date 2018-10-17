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Meslektaşları şehit polisi böyle uğurladı

Mersin'de görevi esnasında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Akpınar, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:49
Meslektaşları şehit polisi böyle uğurladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Karapınar(49), dün merkez Toroslar ilçesine bağlı Alanyalı Mahallesi'nde yapılan arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalarına katıldı. Bu sırada kalp krizi geçiren Karapınar, arkadaşları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Memleketine götürüldü

Doktorların hemen müdahale ettiği polis memuru, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Ali Karapınar için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, eşi Fatma, Kızı Aleynasu, oğlu Mustafa ile mesai arkadaşları katıldı. Acılı eş Fatma Karapınar yakınlarının yardımı ile ayakta dururken, burada kılınan cenaze namazının ardından oğlu ve il protokolü ile silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan merhum polisin naaşı, cenaze aracına konuldu. Karapınar'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği Kahramanmaraş'a götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:49
  1. Kahramanmaraş
  2. Mersin
  3. Özel Harekat Polisi Ali Akpınar

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