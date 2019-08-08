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Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün 13 Ağustos

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgesi alımında son günün 13 Ağustos 2019 tarihi olduğu belirtildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün 13 Ağustos

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgesi alımında son günün 13 Ağustos 2019 tarihi olduğu belirtildi.


Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. TOBB MEYBEM, galeri, showroom sahipleri ile çalışanları ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" hizmeti başladı. Bu kapsamda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) sınav ve belgelendirme hizmeti vermeye devam ediyor.


Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerektiği belirtildi.


Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, “İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13.02.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için mi maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını yıl içinde, lise mezunu şartı hariç olmak üzere 6. Maddenin 1. Fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği hükmüne yer verilmiş ve 24. Maddenin 1. Fıkrasının c bendinde ise söz konusu geçici 1. Maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibari ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir. Yetki belgelerini almak için internet adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
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