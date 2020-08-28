Mesleki eğitime neşter şart

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklanırken, YÖK 2020 Yerleştirme Raporu’na göre üniversitelerin doluluk oranının yüzde 95’e ulaşması dikkat çekti.

“Meslek liselerinde meslek öğretemiyoruz”

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, meslek eğitimini kaliteli hale getirirsek, üniversitelerde bu kadar yığılma olmayacağını belirtti. “Gençlerimiz, vatandaşlarımız okumak istiyorlar” diyen Kavaklı, “Meslek liselerinde meslek öğretemiyoruz. 4 sene meslek okuyan çocuk hayata atıldığı zaman bir mesleği yapar hale gelmiyor. Bizim meslek liselerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Genel olarak meslek eğitiminde başarısızlık var. Bu sebeple de üniversite kapısında yığılma meydana geliyor. İnsanımızın bilgiye, açlığı, susuzluğu, okuma azmi kendini geliştirme duygusu çok güzel şeyler. Meslek eğitimini kaliteli hale getirirsek, üniversitelerde bu kadar yığılma olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ar-ge çalışmaları mutlaka artırılmalı”

Sosyolog Erol Erdoğan da, 2020 YKS’de doluluk oranının 2019’a göre yükseldiğine dikkat çekerek, “Bu durum, öğrencilerin tercihlerde gerçekçi yaklaşımlarının arttığını göstermenin yanı sıra üniversite yönetimleri ve YÖK’ün de öğrenci eğilimlerini nispeten daha iyi takip ettiğini gösteriyor. Ancak vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı henüz istenilen derecede değil. Bu üniversiteler, öğrenci tercihlerinin doğru tespitine dair ar-ge çalışmalarını artırmalılar” dedi.