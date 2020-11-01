Mesleki eğitimde döner sermaye gelirleri artırılacak

Bakanlığa bağlı meslek liselerinde 2019’da yapılan üretimden elde edilen gelir, 400 milyon lirayı bulmuştu. Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen 2020’nin ilk 8 ayında ise gelir, geçen senenin aynı dönemin göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaşmıştı. Öbür taraftan 2021’de öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurularında bulunmaları teşvik edilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde tüm paydaşların katılımıyla Ar-Ge merkezleri kurulacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile firmaların ortak projeler hayata geçirmelerinin yolu açılacak. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik eğitim kurumlarının devreye alınması için çalışmalar yürütülecek. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere eğitim desteği verilmeye devam edilecek.