Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mesleki eğitim merkezleri öğrenci kontenjanı artırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "İstihdam garantili mesleki eğitim" sistemine ilişkin soru üzerine Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi.

Bu kanun değişikliğinden sonra alanlarda öğrenci sayılarında yükselme olduğunu dile getiren Özer, "Bu kanun değişikliğinden önce güzellik ve saç bakım hizmetlerinde 40 bin öğrenci varmış, şu anda 70 bin. Motorlu araçlar teknolojisinde 29 bin çırak varken, bugün 59 bin 271, yiyecek içecek hizmetlerinde 9 bin 722 öğrenci varken, bugün 37 bin 715'e çıkmış. Muhasebe ve finansman alanında 471 öğrenci varmış, şu anda 5 bin 90'a, metal teknolojisi alanında 5 bin 812'ye çıkmış. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede ise 3 bin 900 öğrenci varken bugün 7 bin 700'e çıkmış." dedi.

Özer, 2022'nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim merkezlerinin en büyük avantajının yaş sınırlamasının bulunmaması olduğunu aktardı.