0553 313 94 23

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Konya’da mesleki eğitim merkezi öğrencileri arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 öğrenci karnından bıçaklanarak ağır ağır yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:36
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Konya’da mesleki eğitim merkezi öğrencileri arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 öğrenci karnından bıçaklanarak ağır ağır yaralandı.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi İstikamet Caddesi üzerinde bulunan mesleki eğitim merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (17) ile T.Ü. (17) arasında okul bahçesinde yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada T.Ü., yanında bulunan bıçakla F. K.’yi karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Fatih K.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan F.K., ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası F.K.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli Talha Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olması sebebiyle şüpheli T.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis
    1. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    2. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    3. Bulancak İskelesi’nde intihar
    4. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    5. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    6. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    7. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    8. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    9. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    10. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    11. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    12. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    13. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    14. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    15. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    16. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    17. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    18. TCMB döviz kurları
    19. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    20. Kartal'da market soygunu!
    21. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    22. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    23. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    24. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    25. EURO 2020 yolunda puan durumları!..
    26. Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü..
    27. Pamukkale Belediyespor Kayhan’a emanet
    28. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    29. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    30. “SpiderRoman”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...