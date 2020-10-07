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Aktüel Mesleki Eğitim Kurulu'nun 31. toplantısı yapıldı
Aktüel

Mesleki Eğitim Kurulu'nun 31. toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Türkiye'de mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:54:41 -
Mesleki Eğitim Kurulu'nun 31. toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Mesleki Eğitim Kurulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurulun 31. toplantısı, MEB Ahi Evran Toplantı Salonu'nda webinar şeklinde yapıldı.

Mahmut Özer, önceki kurul toplantısının 20 Ocak 2017'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, yaklaşık 3 yıl sonra yapılan toplantının önemine dikkati çekti.

Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiğini belirten Özer, özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak işgücü piyasalarıyla uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldığını, ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirildiğini anlattı.

Özer, bu iyileştirmelerle toplumun mesleki eğitime bakışının olumlu yönde değiştiğine işaret ederek, "Türkiye'de mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre mesleki eğitim merkezi programları, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alanla ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen meslek alan ve dallarının güncellenmesiyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışma esasları görüşüldü.

- Mesleki Eğitim Kurulu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı makam olurlarına istinaden Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu'nda, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla, YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB, Türkiye İş Kurumu, SGK, TESK, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri yer alıyor.


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