Meslek örgütlerinden Akit’e destek

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Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) Genel Başkan Yardımcısı Adem Alemdar ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 20 aylık hapis cezasına tepki gösterdi.

Gazetecilik yargılanıyor

Adem Alemdar, şunları dile getirdi: “Hadiseyi iki yönüyle değerlendirmek gerekir. Birincisi gazetenin sorumlu müdürü ile internet mecrasının sorumlu müdürü aynı kişi olmadığı halde ısrarla gazetenin müdürüne ceza verilmesi. İkincisi bu haber bir tek gazetede veya haber sitesinde yayınlanmamış. Hal böyleyken işi sadece gazetecilik olan üstelik hukukçu bir gazeteciye hukuka, kanuna ve geçmiş uygulamalara uymayan bir hapis cezası verilmesi izah edilemez bir şeydir.”

Hukukçu gazeteciye hukuksuzluk

Yargı üzerinden kasıtlı bir operasyon çekildiğini kaydeden Alemdar, şöyle devam etti: “Demek ki algı operasyonları ile ‘yandaş’ diye tasnif edilen gazeteciler yandaş değilmiş. Demek ki hukukçu bir gazeteci hukuksuz bir şekilde yargılanıp ağır bir cezaya çarptırılabiliyormuş. Demek ki bu ülkede her şey olabiliyormuş. Ülke, halkımız, geleceğimiz adına üzüntü verici bu durumun bir an evvel düzeltilmesi ve bu komik kararın değiştirilmesi temennimizdir.”

Akit ailesinin yanındayız

AYD’den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: “Karahasanoğlu’nun 20 ay hüküm giymesiyle, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hak ihlalinin çifte standart uygulanarak hayata geçirildiğine şahit oluyoruz. Karahasanoğlu’na verilen bu mahkumiyet kararı kendi görüşlerine uymayan ve karşı geldikleri düşüncelere fikirlere tahammül edemeyenlerin, bu çifte standart yaklaşımlarını kınıyoruz. Adaletin er geç tecelli edeceğine, bu yanlış kararın düzeltilmesi gerektiğine inancımız tamdır. İnternet sitesinde yapılan bir haber nedeniyle ideolojik yaklaşımlarla, bu tür hasmane tutumlar ve ifade özgürlüğüne zarar vermektedir.”