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Eğitim Meslek lisesinden Anadolu lisesine geçiş 2021 | Meslekten Anadolu lisesine geçiş nasıl olur?
Eğitim

Meslek lisesinden Anadolu lisesine geçiş 2021 | Meslekten Anadolu lisesine geçiş nasıl olur?

Meslek lisesinden Anadolu lisesine geçiş başvurusu nasıl yapılır? Eğitim hayatlarını meslek liselerinde sürdüren öğrencilerin bir kısmı Anadolu lisesine geçiş yapmak istiyor. Peki, meslekten normal liseye nasıl geçilir?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:16:00 -
Meslek lisesinden Anadolu lisesine geçiş 2021 | Meslekten Anadolu lisesine geçiş nasıl olur?

Okulların açılmasına kısa bir zaman kaldı. 6 Eylül’de milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, amaçlarının yüz yüze eğitimle yeni döneme başlamak olduğunu belirtti. Söz konusu tarih yaklaşırken meslek liselerinde eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrenciler Anadolu lisesine nasıl geçeceklerini araştırıyor.

Meslek lisesinden Anadolu lisesine geçiş 2021 | Meslekten Anadolu lisesine geçiş nasıl olur?

Meslek liselerinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler Anadolu liselerine geçme ihtimalleri olup olmadığını merak ediyor. Öğrenciler okullarını değiştirmek istiyorsa e devlet üzerinden nakil başvurusu yapmak durumunda. 2. Nakil sonuçları 9 Ağustos 2021’de açıklandı. 26-30 Temmuz'da 1.nakil tercih başvuruları, 2-6 Ağustos tarihlerinde ise 2.nakil tercih başvuruları alındı.  

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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