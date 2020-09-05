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Aktüel Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
Aktüel

Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi

Cihaz, gerektiğinde sesli ve görsel uyarı veren temassız ateş ölçer ile kişinin kimlik kartı bilgilerinin yanına gerçek zamanlı olarak vücut sıcaklık bilgileri de kaydedilebiliyor - Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yılmaz: - "Cihazla, bir yere giriş yapmak isteyen kişinin vücut sıcaklığı ölçülüyor, bu ölçüm cihazın ekranında hem yazılı olarak görülüyor hem de cihaz tarafından sesli okunuyor" -"Kişinin vücut sıcaklığı, normal değerler arasında ise bu değer ekranda yeşil renkli yazı ile belirtiliyor ve sesli okunuyor" - "Vücut sıcaklığı normal değerlerin dışındaysa ekranda sıcaklık değeri kırmızı renkli yazı ile gösteriliyor, sesli olarak sıcaklık değeri okunuyor ve uyarı sesi veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:03:47 -
Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bir meslek lisesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında uzaktan otomatik olarak ölçüm yapan, ölçümlerin kaydını tutabilen ve gerektiğinde uyarı veren temassız ateş ölçer geliştirildi.

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümü yapıldığına işaret etti.

Ölçümlerin genellikle bir personel tarafından bilekten ya da alından "tabanca" şeklindeki cihazlarla yapıldığını belirten Yılmaz, bu durumun risk barındırdığına dikkati çekti.

Okullarındaki öğretmenler tarafından geliştirilen ateş ölçerle herhangi bir personele ihtiyaç duyulmadan, uzak mesafeden kişilerin ateşinin ölçüldüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında lisemizde temassız ateş ölçer geliştirdik. Cihazla bir yere giriş yapmak isteyen kişinin vücut sıcaklığı ölçülüyor, bu ölçüm cihazın ekranında hem yazılı olarak görülüyor hem de cihaz tarafından sesli okunuyor. Kişinin vücut sıcaklığı, normal değerler arasında ise bu değer ekranda yeşil renkli yazı ile belirtiliyor ve yine derece sesli okunuyor. Vücut sıcaklığı normal değerlerin dışındaysa ekranda sıcaklık değeri kırmızı renkli yazı ile gösteriliyor, sesli olarak sıcaklık değeri okunuyor ve uyarı sesi veriyor. Böylece görsel ve işitsel uyarılarda bulunuluyor. Bu özelliğiyle görme ya da işitme engeli olan kullanıcılara da hizmet verilmesi amaçlanıyor."

Cihazın alışveriş merkezleri dahil her türlü kapalı ortama uygun olduğunu, Personel Devam Kontrol Sistemlerine (PDKS) entegre edilebildiğini anlatan Yılmaz, cihazın kontak bilgisi vermesiyle tüm turnikeli geçiş sistemlerinde kullanılabilineceğini dile getirdi.

Yılmaz, cihazın kapalı bir mekana giriş yapmak isteyen kişilerin kimlik kartı bilgilerinin yanına gerçek zamanlı olarak vücut sıcaklık bilgileri kaydetme özelliğinin bulunduğunu anlattı.

Cihazın içindeki hafıza kartına kaydedilen bu bilgilerin istenilen kişilerle internet üzerinden paylaşılabileceğini ifade eden Yılmaz, "Temassız ateş ölçerde, mevcut tabanca şeklindeki sistemlerin insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Ayrıca diğer sistemler için gerekli olan personel ihtiyacı da bu sistemde yok. Cihazımız, kullanım şekli ile her ortama kolayca taşınabilmektedir." diye konuştu.

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