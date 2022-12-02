Meslek lisesi öğrencileri zeytinyağı üretimi için çalışıyor

Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesine 2 yıl önce “Yarını Kurmak” projesi kapsamında Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle günlük 20 ton zeytin işleme kapasitesine sahip zeytinyağı üretim fabrikası kuruldu.

Fabrikadaki makinelerinin alım ve kurulumunun tamamlanmasının ardından bu yıldan itibaren üretime başlanan fabrikada, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri eğitim görüyor. Bölgedeki üreticiler tarafından getirilen zeytinlerin sıkımını yapan öğrenciler, döner sermaye kapsamında aldıkları ücretle aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Okul müdürü Ercan Doğru, fabrikanın bu yıl aktif olarak üretime başladığını, hayata geçirdikleri proje kapsamında 80 öğrencinin uygulamalı eğitim aldığını söyledi. Öğrencilerin eğitimlerinin ardından zeytin üretim operatörü belgesine sahip olacağını belirten Doğru, fabrikanın özellikle ilçedeki üreticiler için de büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Doğru, zeytin üreticilerinin fabrika kurulmadan önce ürünlerini Viranşehir ilçesindeki fabrikaya götürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu: “Şimdi artık köylülerimiz, vatandaşlarımız veya Ceylanpınar Tarım İşletmesinin ihalesini alan müteahhitlerimiz zeytinlerini yağa dönüştürmek istedikleri zaman burada dönüştürebiliyor. Tabii burada bizim gıda bölümümüz var. Gıda bölümünde okuyan öğrencilerimize bu eğitimleri veriyoruz. Onlar da ileride birer zeytinyağı üretim operatörü olabilecek. Öğrencilerimiz burada zeytinyağı fabrikası nasıl işletilir, onun eğitimlerini almak suretiyle bu konuda kendilerini yetiştirecek.”

Okullarından mezun öğrencilerin alacakları bu belgeyle iş hayatında daha avantajlı durumda olacaklarını dile getiren Doğru, “Öğrencilerimiz bu alandaki sektörlerde, zeytinyağı fabrikalarında rahatlıkla iş başı yapabilecek” dedi.