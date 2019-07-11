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Meslek liselerinden istihdama katkı

MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, meslek liselerinin nitelikli iş gücünü arttırdığını; sanayi kuruluşlarının ara eleman ihtiyacını karşıladığını belirtti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
Meslek liselerinden istihdama katkı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, meslek liselerinin nitelikli iş gücünü arttırdığını; sanayi kuruluşlarının ara eleman ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini aktaran Er, bu doğrultuda MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün hizmete sunduklarını belirtti.

Değişen ve dönüşen Türkiye’yle birlikte MÜSİAD’ın da tazelenme sürecine girdiğine dikkat çeken Er, “Dernek bünyesinde kurulan MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi’yle mesleki eğitime ayrı bir parantez açılmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er
  3. meslek liseleri
  4. MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi
  5. Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü
  6. MÜSİAD

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