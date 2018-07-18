Meslek hastalıklarına karşı erken uyarı sistemi devrede
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz’da devreye giren “İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi” ile oluşturulacak risk haritası sayesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınacak.18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayan ve uygulayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, “İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi”ni hayata geçirdi.
YORUM YAZ