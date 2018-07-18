Meslek hastalıklarına karşı erken uyarı sistemi devrede

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayan ve uygulayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, “İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi”ni hayata geçirdi.