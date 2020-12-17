Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Koronavirüs salgını sürecinden canla başla çalışanlar arasında hiç şüphesiz sağlık çalışanlarının oldu. Başta sağlık çalışanlar olmak üzere çalışanlar için koronavirüsün meslek hastalığı sayılması yönünde yoğun talep söz konusu. Bu talebe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası sağlıkçılara vazife malullüğü hakkında müjdeyi verdi. Peki meslek hastalığı nedir, ne işi yarar?

Meslek hastalığı nedir?

Koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasın faydaları neler? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğindendolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Türkiye'de meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen korona vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanıyor, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınıyor, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanıyor.

Peki vazife malullüğü ne demek?

Vazife Malüllüğü, kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebepleri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede “malul” olmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir statüdür.