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Yaşam Mesleğiniz o listede olabilir! Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 204 oldu
Yaşam

Mesleğiniz o listede olabilir! Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 204 oldu

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmî Gazete ‘de yayımlandı. Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 204 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:01:00 -
Mesleğiniz o listede olabilir! Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 204 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

Buna göre, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Yeni eklenen 16 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 204'e yükseldi.

Bu mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak. (İLKHA)

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