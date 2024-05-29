Mesleğini seven öğretmenden örnek okuma projesi

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İstanbul’un Esenler İlçesinde Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda sınıf öğretmeni Makbule Gümüş, öğrencilerine okumayı sevdirmek ve daha fazla okuma oranının artması için velilerle birlikte okuma projesi gerçekleştirdi.

Velilerle haftada bir gün okuma saati

Yaklaşık 20 veli ve öğrenciyle haftada bir gün okuma saati gerçekleştirdiklerini kaydeden Gümüş “Mesleğimi en iyi şekilde yapabilmek için plan ve proje geliştiriyoruz. Her hafta beş veli ile düzenli şekilde öğrencileriyle okuma programı yapıyoruz. Öğrenciler için rol model olan ebeveynlerin bu projede yer alması daha samimi ve örnek oluyor. Bu projeyi planlarken öğrencilerin ailelerinden kopmaması ve kendini daha fazla geliştiren, okumayı sürekli ve düzenli şekilde, planlayan nesiller yetiştirmek hedefindeyiz” ifadesini kullandı.