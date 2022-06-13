Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı başvuruları başladı

TOBB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlamayı amaçlayan protokolü imzaladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sektörün aranan elemanlarını yetiştirmek için sürekli çalıştıklarını belirterek, TOBB bünyesindeki şirketleri, başarı hikayeleriyle adından söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet etti.

Hisarcıklıoğlu da Protokolle, programa üye işletmelerin insan kaynağı konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların mesleki eğitimden karşılanması konusunda hizmetler sağlanacak, öğrenci ve mezunların bu işletmelerde staj yapması temin edilecek ve istihdamlarına yönelik eşleştirme programları yürütülecek” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda oda ve borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak.

İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık 1276 lira, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 lira ücret ödenecek. Söz konusu ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave yükümlülük olmayacak.