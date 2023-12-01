MESKİ'nin 2024 yılı bütçesi 9 milyar 462 milyon lira

MESKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ ile ilgili hazırlanan sunumu meclis üyelerine aktaran Başkan Seçer, 5 yıl içerisinde tamamlanan proje sayısının 137 olduğunu belirterek, “Devam eden 34 ve planlanan 54 projeyle birlikte toplam 225 projemiz oldu. 2019-2023 dönemi içerisinde tamamlanan projelerimizin tutarı 2 milyar 284 milyon TL. Şu anda devam eden projelerimizin tutarı ise 2 milyar 786 milyon TL. 2023’ün dördüncü ayı sonrası planlanan projeler dahil 2024 yılındaki planladığımız projelerin toplam tutarı ise 9 milyar 821 milyon TL. Tamamlanan, devam eden ve planlanan 2019-2024 yılları arasındaki projelerimizin kümülatif toplam tutarı da 14 milyar 891 milyon TL şeklinde” dedi.

2019’da göreve geldiklerinde MESKİ yatırımlarının o yılın bütçesine oranının yüzde 29 olduğu bilgisini veren Seçer, “2020 yılında yüzde 30’a, 2021’de yüzde 40’a, 2022’de yüzde 42’ye yükseldi ve bu yıl da yüzde 60’a tamamlayacağız. MESKİ bu sene her 100 TL’nin 60 lirasını yatırım olarak harcadı. Gelecek yıl da hedefimiz yüzde 64’lere çıkarmak. Yıllar itibariyle gider bütçemizin gerçekleşme oranı, göreve geldiğimiz ilk yıl yüzde 76’larda kaldı. 2020’de yüzde 89, 2021’de yüzde 94 ve 2022’de de yüzde 89 gerçekleşti. Bu yılki tahminimiz de yüzde 87” şeklinde konuştu.

MESKİ gelir bütçesinin 2019’da yüzde 80, 2020’de yüzde 95, 2021’de yüzde 89 ve 2022’de de yüzde 62 olduğunu belirten Seçer; “Burada hem ek bütçe yaptık hem de yeni fiyat düzenlemelerini meclis kabul etmedi. Hatırlayacağınız gibi, mahkemeye müracaatımız olmuştu. 2023 yılının ikinci yarısı bunu uygulamaya başladık. Bu yıl itibari ile de gider bütçesinin yüzde 70 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“MESKİ’nin giderlerinin yüzde 13’lük kısmı elektrik giderleri”

2023’ün Ocak ayından itibaren ekim ayı sonuna kadar MESKİ’nin giderlerinde yüzde 84 artış yaşandığına dikkat çeken Seçer, 1 metreküp suyun maliyetinin şu anda 30.20 TL, satış fiyatının ise 25.35 TL olduğunu söyleyerek, vatandaşa suyu maliyetinden 5 lira daha ucuza ulaştırdıklarını belirtti. MESKİ’nin giderlerinin yüzde 13’lük kısmının elektrik giderleri olduğuna dikkat çeken Seçer, “2020 yılında toplam elektrik tüketimimizdeki yenilenebilir enerjinin payı yüzde 2 iken şu anda yüzde 6.07 noktalarına eriştik. 2024 yılında devreye alacağımız yatırımlarımız var ve süratle devam ediyor. Yatırımları tamamladığımız zaman bu oran yüzde 21’lere erişecek ve birdenbire yüzde 15’lik bir artış söz konusu olacak” ifadelerini kullandı. MESKİ’nin elektrik giderlerinin diğer illere göre daha fazla olduğuna işaret eden Seçer, “Bizim buradaki sıkıntımız, Mersin merkezinin yüzde 85’ine suyu Berdan Havzasından veriyoruz ve bunu da elektrik enerjisi kullanarak yapıyoruz. Bu da kuruma çok ciddi bir yük getiriyor. Pamukluk Barajı devreye girdiği noktada tahminen yüzde 25-30 gibi bir indirim yapmak söz konusu olacak” dedi.

“MESKİ; devraldığımız günden bugüne kadar yerinde saymadı, mesafe aldı”

Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü olarak aldıkları kararlarda, kurumun sürdürülebilir olması, hizmetlerini ve yatırımlarını aksaksız yapabilmesi için politikalar uyguladıklarından söz etti. Seçer, bunu da doğru bir şekilde yaptıklarını kaydederek, “MESKİ; devraldığımız günden bugüne kadar yerinde saymadı, mesafe aldı. Belki daha da iyi mesafe aldırabilirdik ama bu son 4,5 yıllık, özellikle ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler ve ekonomik koşullar bize ancak bu kadar başarı sağlatabildi. Umarım önümüzdeki dönemde daha deneyimlenerek ve daha rasyonel kararlar alarak MESKİ’yi çok daha iyi noktalara, daha güçlü bir kurum hüviyetine getiririz ama su ve kanalizasyon idareleri mukayesesine baktığımızda Türkiye’de saygın kurumlar arasında olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

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‘Metro Projesi’ konusunda da ciddi bir zaman kaybı yaşadıklarını aktaran Seçer, bu zaman zarfında Euro’nun 9 liralardan 30 küsur liralara yükseldiğine ve kredi faizlerinin de ciddi oranda arttığına dikkat çekti. Şu anda ‘Metro Projesi’ için yüzde 8 faizli kredileri kullanacaklarını söyleyen Seçer, “Biz o zamanlar yüzde 6’lara yüzde 5’lere nazlanıyorduk. Öyle bir fırsatı ıskaladık. Bunlar fırsat ıskalamadır. Bankalardan yıllık yüzde 8 faizli ve uzun vadeli, hatta bir yıl ödemesiz çok kredi teklifi geldi. Borçlanma yetkisi alamadığımız için kullanamadık ve o günkü yatırımlarımız eksik kaldı” şeklinde konuştu.

“2027 yılından sonra Mersin’in altyapı konusunda sorunu kalmayacak”

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti; "Yenice’de arıtma tesisi yok, Silifke Atayurt’taki durumu meclis üyelerimiz biliyor, bütün bunlar çözülüyor. 17 milyon avroluk Mezitli içme suyu şebekesi ihalesini yapmıştık, çok yüksek bedeller geldiği için iptal ettik. İkincisine çıkıyoruz. Birkaç ay içerisinde ihale neticelenir ve oranın da temelini atarız. Bu projede Dedekavak’tan Mezitli’ye direkt cazibeyle su indireceğiz. Diğer bir konu Tömük; Erdemli meclis üyelerimiz oradaki sorunu bilir. Nihayetlendirmeye çalışıyoruz, son aşamasına geldik. Tahmin ediyorum 6 ay gibi bir süre içerisinde projenin 150 milyon TL tutarındaki bölümünün imalatına başlayacağız. Bütün bu projeleri tamamlayacağız ve 2027 yılından sonra bu anlamda Mersin’in sorunu kalmayacak. Bu gerçekten sevindirici bir durumdur. Bu kurumun başarısıdır.”

MESKİ’nin bütçesi 9 milyar 462 milyon TL

Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından MESKİ Genel Müdürlüğü 2024-2025-2026 dönemini kapsayan bütçe tasarısı ile ilgili madde, genel kurulda isim isim oylandı ve 9 milyar 462 milyon TL olarak kabul edildi.