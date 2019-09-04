Mesire alanındaki su havuzu temizleniyor

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Söğütlüdere Göl Restoran su havuzu içerisindeki atık malzemeleri temizlenmeye başlandığını söyledi.

Başkan Bulut, Kilis’in nadide yerlerinden olanSöğütlüdere Göl Restoran su havuzu içerisinde yapılan temizlik çalışmasın da plastik şişe, plastik bardak, naylon poşet, çocuk bezi ve gıda paketleri gibi atıkların olduğu tespit edildiğini ifade ederek, “Bu şekilde ki çevre kirliliğini engelleyebilmemiz için siz değerli halkımızdan daha duyarlı ve daha bilinçli bir çevre dostu olmanızı temenni ediyorum. Daha yaşanabilir bir Kilis için el ele verip atıklarımızı belirtilen noktalara bertaraf etmenizi diliyorum. Vatandaşlarımızın bu konularda daha duyarlı olmalarını bekliyorum” ifadesine yer verdi.