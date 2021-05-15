Mesire alanı için masa, sandalye ve koltuk satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre çamlık mesire alanı ve Kadınhanı KOP Kültür Merkezi tefrişatı masa, sandalye ve koltuk alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstiklal Mahallesi Konya Caddesi No:238 Kadınhanı/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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