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Mesele ‘gezmek’ olunca sözünü tuttu... Mesele ‘emek’ olunca sözünü unuttu!

‘Gezici’ belediye başkanı İmamoğlu, söz konusu farklı bir yere gitmek olunca, “Batmanlı gence verdiği sözü tutarak” düğüne gitti. Söz konusu emek olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayan aynı İmamoğlu, kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verdiği halde İBB’den 3 bine yakın işçiyi ekmeğinden etti.

01 Eylül 2019 Pazar 11:53
Mesele ‘gezmek’ olunca sözünü tuttu... Mesele ‘emek’ olunca sözünü unuttu!

 yeniakit.com.tr  31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sürecinde, verdiği abartılı vaatlerle seçmenin gözünü boyayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçildikten sonra işi dışında her şeyle gündeme geldi. “Mazbatamı verin, çalışmamız lazım” edebiyatı yapıp, göreve geldikten sonra Ankara, Edirne, Bodrum, Nevşehir, tekrar Bodrum, Diyarbakır ve Batman’a gezmeye giden İmamoğlu, gezilerine “söz verdik” kılıfı da uydurmaya başladı. Daha önce söz verdiği Batmanlı bir gencin düğününe giden İmamoğlu, mesele gezme olunca sözünü tuttu, Batman’a gitti. Aynı İmamoğlu, mesele ‘emek’ olunca, seçim sürecinde verdiği sözü tutmadı ve binlerce kişiyi işten çıkararak mağdur etti.

Diyarbakır’dan Batman’a gitti, düğüne katıldı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan belediye başkanlarına destek vermek için Diyarbakır’a gitti. PKK iltisaklı HDP’lilere destek verdikten sonra Batman’a geçen İmamoğlu, “bir gence verdiği sözü tutmak için” düğüne katıldı. Cihan Yaşar isimli Batmanlı genç, tekrarlanan seçimler nedeniyle düğünü ertelediğin söylemiş, İmamoğlu da seçimlerden sonra Yaşar’ın düğününe gideceğini söylemişti. Söz konusu gezmek olunca verdiği sözü tutan İmamoğlu, dün HDP’lilere ödediği diyetin ardından Batman’a giderek Yaşar’ın düğününe katıldı, halay çekti.

İşçiler için verdiği sözü tutmadı

Söz konusu gezemeler olunca taviz vermeyen İmamoğlu, emekçiler için verdiği sözü tutmadı.

Seçim sürecinde işçilerin endişe etmemesi gerektiğini ve kimseyi işten çıkarmayacakalarını söyleyen İmamoğlu, İBB ve iştiraklerinden şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiyi çıkardı. CHP’nin sadece İstanbul’da ekmeğiyle oynadığı emekçilerin sayısı şu şekilde:

İSMEK: 2.652

Medya AŞ: 72

BELTUR: 175

Kültür AŞ: 17

İSPARK: 246

BELBİM: 5

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:53
  1. Batman
  2. Nevşehir
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Ankara
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. İBB mağdurları
  9. Cihan Yaşar

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