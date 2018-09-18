Mesele ağaç değilmiş!

Ömer Faruk Şahin Ankara Avrupa’da bulunan en büyük kömür ocağını genişletmek amacıyla Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden birine verilen 12 bin yıllık geçmişe sahip 4 bin hektarlık orman arazisi yok ediliyor. Gezi Parkı olayları sırasında birkaç ağaç üzerinden yapılan provokasyonu destekleyen Alman medyası ve Almanya Başbakanı Merkel sessizliğini koruyor.

12 BİN YILLIK ORMANIN YÜZDE 90’I YOK EDİLDİ

12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Hambach ormanlarından linyit kömürü çıkarmak için binlerce ağacı yok eden Alman enerji şirketine karşı direnen çevreciler geçtiğimiz gün korumaya çalıştıkları ormandan yaka paça atıldı. Yüzde 90’ı yok edilen ormanın kalan yüzde 10’unu korumak isteyen aktivistler, üzerinde canlı yaşayan ağaçların kesilmesinin yasak olduğu bölgede, ağaçların üzerine kurdukları evlerde yaşam mücadelesi veriyordu.

200 KİŞİYE KARŞI 3 BİN 500 POLİS

4 bin hektarı aşkın bölgedeki on binlerce ağacın kesilmesini engellemek isteyen 150 ile 200 arasındaki çevreci aktivist, 3 bin 500’ü aşık polis tarafından bulundukları bölgeden kaldıkları evlerin güvenli olmadığı gerekçesi ile atıldı. Ormanları korumak için 5 yıldır bu ağaçlarda kalmaya çalışan çevrecilere yönelik şiddet kullanan Alman polisi, aktivistleri darp ederek bölgeyi enerji üretimi konusunda en eski teknoloji olan kömür çıkarma yönetimini seçen maden şirketinin kullanımına açtı.

POLİS SIKI DENETİM YAPIYOR

Söz konusu olayların büyümesinden endişe eden Alman hükümeti çevre şehirlerden takviye polis ekiplerini bölgeye getirerek olayların büyümesini engellemek istiyor. Köln bölgesinde yakın mesafede bulunan eylemcilere destek verilmesini engellemek isteyen polis kuvvetlerinin, Köln’de bulunan en ücra sokaklarda bile sıkı bir denetim yaptığı belirtiliyor.

GEZİ PROVOKASYONUNU DESTEKLEYENLER BİNLERCE AĞACA SESSİZ

Gezi parkı olayları sırasında birkaç ağaç üzerinden yapılan provokasyonu destekleyen Alman medyası, binlerce hektar alandaki on binlerce ağacı görmezden gelirken, “Gezi olaylarında Türkiye’deki görüntüler beni dehşete düşürdü” ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı Merkel, hayatlarını ağaçlar üzerine kurdukları evlerde sürdüren aktivistlerin sürünerek ormandan atılmasına ve darp edilmesine ise sessiz kaldı.