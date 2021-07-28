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Gündem 'Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?' da son sahne! Gezici Mehmet Ali Alabora boşandı
Gündem

'Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?' da son sahne! Gezici Mehmet Ali Alabora boşandı

Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün'den boşanma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 11:21:00 -
'Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?' da son sahne! Gezici Mehmet Ali Alabora boşandı

Meşru AK Parti hükümetini devirmeye yönelik başlatılan Gezi Kalkışması’na katılan ve ‘o dönemde ‘Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı?” mesajıyla halkı isyana çağıran sözde oyuncu ‘Çapulcu’ Mehmet Ali Alabora hayatını sürdürdüğü Galler'de 12 yıllık eşi Pınar  Öğün ile ayrılma kararı aldı.

2009’da Ankara Tren Garı’nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreni ile dünyaevine giren çift, bir süredir Galler’de yaşıyordu.

43 yaşındaki Alabora, “Artık evli değiliz" açıklamasını yaparak Pınar Öğün ile olan fotoğrafını paylaştı.

Gezi’nin aktörleri arasındaydı

Taksim meydanında PKK, DHKP-C ile kol kola olan Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurt dışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekilmişti.

Boğaziçi provokasyonuna da burnunu sokmuştu

Geçtiğimiz aylarda Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek veren Mehmet Ali Alabora, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmişti..

Önce İngiltere şimdi Galler

Gezi Kalkışması sonrası önce İngiltere'ye firar eden Mehmet Ali Alabora, şu sıralarda Galler'de yaşıyor.

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Yorumlar

XRAY

Bu abd nin fondaşı it provakasyon yapan bir alçaktır.
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