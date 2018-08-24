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Mescid-i Haram'ın üst katından düşen Iraklı hacı hayatını kaybetti

Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan Iraklı hacı Hacı Hussein Hamid al-Haidari, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Mescid-i Haram'ın üst katından düşerek hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2018 Cuma 19:48
Mescid-i Haram'ın üst katından düşen Iraklı hacı hayatını kaybetti

Mekke’de Iraklı bir Hacı, Mescid-i Haram’ın üst katından düşerek hayatını kaybetti.

''SEBEBİ BİLİNMİYOR''

Irak Hac Komisyonu yaptığı bir basın açıklamasında hac vazifesini yerine getirmek için Mekke’de bulunan bir Iraklı bir hacının bilinmeyen bir sebepten dolayı Mescid-i Haram’ın üst katından düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “1975 doğumlu Hacı Hussein Hamid al-Haidari bugün Mescid-i Haram’ın en üst katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 19:48
  1. Mekke
  2. Mescid-i Haram
  3. Irak Hac Komisyonu

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