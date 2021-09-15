Mescid-i Aksa’ya 307 fanatik Yahudi baskın düzenledi!

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, yaklaşık 307 fanatik Yahudi yerleşimcinin Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret Günü) dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret Günü) dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği kaydedildi. Yaklaşık 307 fanatik Yahudi’nin El-Megaribe (Fas) Kapısı’ndan sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya girdiği belirtildi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşan fanatik Yahudilerin Yom Kippur günü nedeniyle Talmudik ayinler yaptığı bildirildi.

Bakanlık kışkırtıcı çağrıları kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Yahudilerin Yom Kippur gününde Mescid-i Aksa ve avlularına büyük çaplı baskınlar düzenlemeye yönelik sözde "Tapınak Örgütleri Birliği" tarafından yapılan çağrıları kınadı. Bakanlık, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın tüm bölgede savaş ve barışın anahtarı olduğunu ifade ederek, işgalci İsrail’in tedbirlerinin barışın sağlanması için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. İsrail makamları, Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından arka arkaya düzenlenen protestolara rağmen 2003 yılından bu yana Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Daire, birçok kez İsrail makamlarını bu tür saldırı ve provokasyonları önlemeye çağırmasına rağmen sonuç alamadı.