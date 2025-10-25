Mescid-i Aksa'da İngiliz provokasyonu! Kendisini Müslüman gibi tanıtıp...

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'un, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile Filistin'e hareket ettiği görüldü.

Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi alması, ardından camiye girmeye çalışması dikkat çekti. Robinson, girişteki Filistinli güvenlik görevlisinin kimliğini sorması üzerine, "Evet, Müslümanım." cevabını verdi.

Görevli, Robinson'un bu iddiasını doğrulamak için ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson sureyi okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.

İsrail'i savundu

Tommy Robinson'un İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı isimlerle buluştu, Gazze'deki saldırılara destek veren açıklamalar yaptı ve Arap karşıtı ifadeler de kullandı.

Buram buram provokasyon kokan bu rezillik, geniş kesimlerin tepkisine neden oldu.