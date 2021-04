Mescid-i Aksa’da ilk iftar vakti ezanı susturdular!

Hasan Eğrigöz Ankara

Filistin’deki Müslümanlara dünyanın gözü önünde on yıllardır her türlü zulmü uygulayan terör devleti İsrail, ramazan ayında da zulümlerine hız kesmeden devam ediyor. Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerini her fırsatta engellemeye çalışan Siyonist alçaklar, ramazan ayının ilk iftarı için Mescid-i Aksa’da ezan okunurken hoparlörün kablosunu kesti.

Ezanı hedef alan saldırıya tepki yağarken Akit’e konuşan Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Fevzi Konaç, dünyanın Filistinlilerin acılarına kör ve sağır olduğunu söyledi. Konaç, “Kudüs’te yaşanan insan hakları ihlallerini ve İsrail’in zulmünü insanlığa anlatırken bir taraftan da uluslararası arenadan bir müdahale bekliyoruz. İnsanların inançlarını yaşama özgürlüğü adına, yeryüzündeki bütün insanların hukuku neyse Kudüs’teki Müslümanların da hukuku aynı şekilde korunmalıdır. Ancak ne yazık ki yeryüzü buraya kör ve sağır. Türkiye’den başka da bu konuya ses çıkarabilen ne bir coğrafya var ne de bir millet. Bu açıdan ben her zaman bunu söylüyorum; eğer Kudüs’te bu ihlaller sona erecekse, Filistin sorunlarıyla ilgili bir mesafe alınacaksa, oradaki Müslümanların hak ve hukuku İsrail tarafından bu kadar hoyratça çiğnenmez hale gelecekse bu Türkiye’nin yapacağı çalışmalara ve gücüne bağlı. Bundan dolayı öncelikle biz yerel kamuoyunda sonra tüm Türkiye’de bu ihlallere ses çıkarılması anlamında bir kamuoyu oluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla tüm Kudüs derneklerini bu konuyla ilgili olarak ses vermeye davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler’de İsrail aleyhine alınan kararlar, İsrail’e karşı tasarruflar hiçbir zaman dünya kamuoyunda yer bulmuyor. Büyük sessizlik devam ediyor. Bunun değişmesi için İslam dünyasının güçlü bir sese sahip olması şart” dedi.

4-5 yaşındaki çocukları tutukluyorlar

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan ise İsrail’in bayramda da ramazanda da her zaman Müslümanların kutsallarına saldırmaya devam edeceğini belirterek “Siyonist İsrail’in yaptığı zulümlerde bu kadar şımarmasının en büyük sebebi; Filistin’in arkasında durabilecek, halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin basiretsizliği ve göbek bağlarının İsrail’e ya da şeytan üçgeninin elinde olması. İsrail’in eceli gelmiş vaziyette. Son demlerini yaşıyorlar o yüzden var güçleri ile saldırıyorlar. 4-5 yaşlarındaki çocukları tutuklamaya başladılar. Bütün dünya ise hâlâ 3 maymunu oynuyor. Filistin içerisinde İslami kanattan onlara karşı olan duruşu kırmak için, özellikle Filistinlilerin içerisindeki inanç noktasında çok zayıf olan Müslümanları kandırarak kendilerine yem etmeye çalışıyorlar. Ama uluslararası boyutta samimi şekilde Filistin’e destek olan Müslümanları da şehit ediyorlar ve Filistinlilere yönelik tüm kapıları kapatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.