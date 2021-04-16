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Gündem Mescid-i Aksa’da ilk iftar vakti ezanı susturdular!
Gündem

Mescid-i Aksa’da ilk iftar vakti ezanı susturdular!

Terör devleti İsrail, ramazan ayında da zulümlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 08:30:00 -
Mescid-i Aksa’da ilk iftar vakti ezanı susturdular!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Filistin’deki Müslümanlara dünyanın gözü önünde on yıllardır her türlü zulmü uygulayan terör devleti İsrail, ramazan ayında da zulümlerine hız kesmeden devam ediyor. Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerini her fırsatta engellemeye çalışan Siyonist alçaklar, ramazan ayının ilk iftarı için Mescid-i Aksa’da ezan okunurken hoparlörün kablosunu kesti.

Ezanı hedef alan saldırıya tepki yağarken Akit’e konuşan Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Fevzi Konaç, dünyanın Filistinlilerin acılarına kör ve sağır olduğunu söyledi. Konaç, “Kudüs’te yaşanan insan hakları ihlallerini ve İsrail’in zulmünü insanlığa anlatırken bir taraftan da uluslararası arenadan bir müdahale bekliyoruz. İnsanların inançlarını yaşama özgürlüğü adına, yeryüzündeki bütün insanların hukuku neyse Kudüs’teki Müslümanların da hukuku aynı şekilde korunmalıdır. Ancak ne yazık ki yeryüzü buraya kör ve sağır. Türkiye’den başka da bu konuya ses çıkarabilen ne bir coğrafya var ne de bir millet. Bu açıdan ben her zaman bunu söylüyorum; eğer Kudüs’te bu ihlaller sona erecekse, Filistin sorunlarıyla ilgili bir mesafe alınacaksa, oradaki Müslümanların hak ve hukuku İsrail tarafından bu kadar hoyratça çiğnenmez hale gelecekse bu Türkiye’nin yapacağı çalışmalara ve gücüne bağlı. Bundan dolayı öncelikle biz yerel kamuoyunda sonra tüm Türkiye’de bu ihlallere ses çıkarılması anlamında bir kamuoyu oluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla tüm Kudüs derneklerini bu konuyla ilgili olarak ses vermeye davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler’de İsrail aleyhine alınan kararlar, İsrail’e karşı tasarruflar hiçbir zaman dünya kamuoyunda yer bulmuyor. Büyük sessizlik devam ediyor. Bunun değişmesi için İslam dünyasının güçlü bir sese sahip olması şart” dedi.

4-5 yaşındaki çocukları tutukluyorlar

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan ise İsrail’in bayramda da ramazanda da her zaman Müslümanların kutsallarına saldırmaya devam edeceğini belirterek “Siyonist İsrail’in yaptığı zulümlerde bu kadar şımarmasının en büyük sebebi; Filistin’in arkasında durabilecek, halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticilerinin basiretsizliği ve göbek bağlarının İsrail’e ya da şeytan üçgeninin elinde olması. İsrail’in eceli gelmiş vaziyette. Son demlerini yaşıyorlar o yüzden var güçleri ile saldırıyorlar. 4-5 yaşlarındaki çocukları tutuklamaya başladılar. Bütün dünya ise hâlâ 3 maymunu oynuyor. Filistin içerisinde İslami kanattan onlara karşı olan duruşu kırmak için, özellikle Filistinlilerin içerisindeki inanç noktasında çok zayıf olan Müslümanları kandırarak kendilerine yem etmeye çalışıyorlar. Ama uluslararası boyutta samimi şekilde Filistin’e destek olan Müslümanları da şehit ediyorlar ve Filistinlilere yönelik tüm kapıları kapatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

kütahyalı

Allahım sana şu mübarek Ramazanda M.akif gibi niyaz ediyoruz; Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı? Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı! Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun! “Yandık!” diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun! Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında, Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında, Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm; Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm ! Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn’i, En sonra, salîb ormanı görmek Haremeyn’i!.. Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicâz’ın, Âteşli muhîtindeki sûzişli niyâzın, Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta; Çan sesleri boğsun da, gömülsün mü sükûta? Sönsün de, İlâhî, şu yanan meş’al-i vahdet, Teslîs ile çöksün mü bütün âleme zulmet? Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban? Enfâs-ı habîsiyle beş on rûh-i leîmin, Solsun mu o parlak yüzü Kur’ân-ı Hakîm’in? İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet? Yâ Rab, bu ne hüsrândır, İlâhî, bu ne zillet? Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede ma’nâ? Zâlimleri adlin, hani, öldürmedi hâlâ! Cânî geziyor dipdiri... Can vermede ma’sûm! Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm? Lâ-yüs’el’e binlerce suâl olsa da kurban; İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-ban! Eyvâh! Beş on kâfirin îmânına kandık; Bir uykuya daldık ki: Cehennemde uyandık! Mâdâm ki, ey adl-i İlâhî yakacaktın... Yaksaydın a mel’unları... Tuttun bizi yaktın! Küfrün o sefîl elleri âyâtını sildi: Binlerle cevâmi’ yıkılıp hâke serildi! Kalmışsa eğer bir iki ma’bed, o da mürted : Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed! Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar; Bir giryede bin âilenin mâtemi çağlar! En kanlı şenâ’atle kovulmuş vatanından, Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan! İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok... Nâ-hak yere feryâd ediyor: Âcize hak yok! Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî? Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!
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